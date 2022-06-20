Son dakika haberi: Eroini 'Erol abi', metamfetamini 'Metin abi' şifresiyle pazarlayan torbacılara şafak operasyonu - Haberler

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Son dakika haberi: Eroini 'Erol abi', metamfetamini 'Metin abi' şifresiyle pazarlayan torbacılara şafak operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: Eroini 'Erol abi', metamfetamini 'Metin abi' şifresiyle pazarlayan torbacılara şafak operasyonu

Son dakika gündem haberi... Muş'ta Polis Özel Harekat'ın da (PÖH) desteğiyle torbacılara yönelik düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Muş'ta Polis Özel Harekat'ın da (PÖH) desteğiyle torbacılara yönelik düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır halde uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, torbacıların eroini 'Erol abi', metamfetamini 'Metin abi' şifresiyle pazarladığı belirlendi.

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde 118 personelin katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde operasyona katılan personellere brifing veren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Halit Bozkurt, bir narkotik satıcısının PKK'lı bir teröristten farkının bulunmadığını ifade etti.

Yapılan konuşmanın ardından adreslere operasyon düzenlendi. Kapıları açmayan şüphelilerin adreslerine PÖH tarafından koçbaşıyla girildi. Adres, eklenti ve iş yerlerinde narkotik köpekleri ve dronların da kullanıldığı aramalarda 2 kalaşnikof ve bunlara ait 87 fişek, 5 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 4 şarjör ile 38 mermi, terör örgütü PKK'ya ait yasaklı olduğu değerlendirilen 1 kitap, 31,67 gram esrar maddesi, 17,03 gram metamfetamin maddesi ile 1,84 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, hastanedeki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Eroini 'Erol abi', metamfetamini 'Metin abi' şifresiyle pazarlayan torbacılardan birinin evinde yapılan aramalarda terörist başı Abdullah Öcalan'ın kitabı ele geçirilirken, bir torbacının ise evine ayakkabıyla giren polise 'günahı sizin boynunuza' sözleri dikkat çekti.

(Uğur Ulu - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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