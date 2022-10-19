Son dakika haberi: Erkan Baş: 'Akp-Mhp İktidarı Tele1'i Karartmaya Çalışıyor. Kararmış Bir Şey Varsa O da Ancak Sizin Zihniyetinizdir'

Son dakika haberi... Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) Tele1 ekranının 3 gün kapatılmasıyla ilgili kararına ilişkin “Seçime muhalefetin konuşturulmadığı bir atmosferde gitme planlarının bir parçası olarak, AKP-MHP iktidarı Tele1’i karartmaya çalışıyor. Kararmış bir şey varsa o da ancak sizin zihniyetinizdir, Tele1 emekçilerinin yanındayız” açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Tele1 ekranının 3 gün kapatılmasıyla ilgili kararına ilişkin "Seçime muhalefetin konuşturulmadığı bir atmosferde gitme planlarının bir parçası olarak, AKP-MHP iktidarı Tele1'i karartmaya çalışıyor. Kararmış bir şey varsa o da ancak sizin zihniyetinizdir, Tele1 emekçilerinin yanındayız" açıklamasını yaptı.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, RTÜK'ün Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Sera Kadıgil'in Diyanet İşleri Başkanlığı'na ilişkin "Diyanet bu haliyle siyasal İslamcı gereçtir" sözlerini gerekçe göstererek Tele1'e verdiği 3 günlük ekran karartma cezasına tepki gösterdi. Baş, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Seçime muhalefetin konuşturulmadığı bir atmosferde gitme planlarının bir parçası olarak, AKP-MHP iktidarı Tele1'i karartmaya çalışıyor. Kararmış bir şey varsa o da ancak sizin zihniyetinizdir, Tele1 emekçilerinin yanındayız"