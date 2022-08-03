Son dakika haberi | ELAZIĞ'DA İNŞAAT ÇATISINDA YANGIN Son dakika haberler: ELAZIĞ'da, 8 katlı inşaatın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. ELAZIĞ'da, 8 katlı inşaatın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Üniversite Mahallesi İmran Sokak'ta, sabah saatlerinde yangın çıktı. 8 katlı inşaatın çatı kısmından dumanlar yükseldiğini görenler, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, yangına müdahale etti. Polis de güvenlik amacıyla yolları kapattı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangının başka binalara sıçramaması için 1,5 saat soğutma çalışması yapıldı. İtfaiye, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | ELAZIĞ'DA İNŞAAT ÇATISINDA YANGIN - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.