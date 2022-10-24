Son dakika haberi: Edirne'de eğlence mekanı önünde silahlı saldırıya uğrayan işletmeci toprağa verildi

Edirne'de uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden işletmeci Mesut Altunhan son yolculuğuna uğurlandı.

Altunhan için Eski Cami'de ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi, cenaze Yenişehir Mezarlığında toprağa verildi.

Törene Altunhan ailesi ve yakınları, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

-Olay

Geçen hafta Muammer Aksoy Caddesi'ndeki eğlence mekanına gelen A.A, A.M.K, İ.Ö. ve T.Z, bir süre sonra işletme sahibi Altunhan ile tartışmış, tartışma sonrası A.M.K, işletme sahibi Altunhan'ı silahla yaralamıştı.

Olay sonrası şüpheliler Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.M.K. ve A.A, sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmış diğer şüpheliler İ.Ö. ve T.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.