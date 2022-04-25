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Son dakika haberi | Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 18 kişi tutuklandı

AA - Çağatay İğci - Güncel
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Son dakika haberi | Denizli'deki uyuşturucu operasyonunda 18 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlı tutuklandı.

Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlı tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Şube ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 165 gram metamfetamin ve satışa hazır halde paketlenmiş esrar, eroin, bonzai ile sentetik haplar ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 18 zanlı, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA / Çağatay İğci - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Denizli, Güncel, Haberler

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