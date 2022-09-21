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Son dakika haberi | Denizli'deki helikopter kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

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Son dakika haberi | Denizli'deki helikopter kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı, Denizli Çardak'ta meydana gelen helikopter kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, mürettebattan 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Denizli Çardak'ta meydana gelen helikopter kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, mürettebattan 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Rus, 5 Türk, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığının paylaşımında, helikopter kazasının görüntülerine de yer verildi.

Kaynak: AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel

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