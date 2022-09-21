Son dakika haberi | Denizli'deki helikopter kazasında 2 kişi hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika haberler: İçişleri Bakanlığı, Denizli Çardak'ta meydana gelen helikopter kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, mürettebattan 5 kişinin yaralandığını açıkladı. İçişleri Bakanlığı, Denizli Çardak'ta meydana gelen helikopter kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, mürettebattan 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Rus, 5 Türk, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı. İçişleri Bakanlığının paylaşımında, helikopter kazasının görüntülerine de yer verildi. Güncel Kaynak: AA / Muhammed Ali Toruntay İçişleri Bakanlığı Denizli Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Denizli'deki helikopter kazasında 2 kişi hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.