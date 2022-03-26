Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Tarım Kredi Kooperatiflerimiz ayçiçeği ve mısır ekimiyle ilgili gerekli tedbirleri alıyor." - Haberler

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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Tarım Kredi Kooperatiflerimiz ayçiçeği ve mısır ekimiyle ilgili gerekli tedbirleri alıyor."

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Tarım Kredi Kooperatiflerimiz ayçiçeği ve mısır ekimiyle ilgili gerekli tedbirleri alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Tarım Kredi Kooperatiflerimiz ayçiçeği ve mısır ekimiyle ilgili gerekli tedbirleri alıyor."

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Kredi, Tarım, Güncel, Haberler

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