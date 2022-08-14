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Son dakika haberi | CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel hayatını kaybetti

Son dakika haberi | CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel yaşamını yitirdi.

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Halil Küzel yaşamını yitirdi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Başkan Yardımcımız Halil Küzel'i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, sevenlerine ve tüm İstanbul örgütümüze başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

İl başkanlığından yapılan basın açıklamasında ise Küzel'in geçirdiği Kovid-19 sonrası bir türlü toparlanamadığı, uzun süredir tedavi gördüğü belirtildi.

AA / Kübra Kara - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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