Son dakika haberi! Cenazeye gidenleri taşıyan minibüsün evin çatısına devrildiği kazada 7 kişi yaralandı Son dakika haberleri... Trabzon'da cenazeye gidenleri taşıyan minibüsün yolun alt kısmındaki evin çatısına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Trabzon'da cenazeye gidenleri taşıyan minibüsün yolun alt kısmındaki evin çatısına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Şalpazarı ilçesi Şıhkıranı Mahallesi'nde Ahmet Kandil'in kullandığı 61 PD 790 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yolun alt kısmındaki evin çatısına devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, minibüstekileri bulundukları yerden çıkardı. Yaralanan minibüsteki 7 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazazedelerin dün kalp krizi sonucu vefat eden MHP Şalpazarı İlçe Başkanı Ömer Özdin'in ilçe merkezindeki cenaze törenine katılmak üzere yayladan hareket ettikleri öğrenildi. AA / Turgay İkinci - Güncel Şalpazarı Trabzon Güncel Haberler Son Dakika

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