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Son dakika haberi... Çankırı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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Son dakika haberi... Çankırı'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Son dakika haberler: Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Çankırı'nın Atkaracalar ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Y.M. (70) idaresindeki 06 CFR 69 plakalı traktör, Ilıpınar Mahallesi Hoşislamlar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Y.M'nin cesedi morga kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel

Atkaracalar Çankırı Güncel Haberler Son Dakika

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