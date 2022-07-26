Son dakika haberi | Budonivskyi'de bulunan petrol tanklarına yönelik saldırı Bir son dakika haberine göre Donetsk'in Rusya hakimiyetinde bulunan Budonivskyi bölgesinde petrol tanklarının bulunduğu alana düzenlenen bombalı saldırı sonucu yangın meydana geldi. Donetsk'in Rusya hakimiyetinde bulunan Budonivskyi bölgesinde petrol tanklarının bulunduğu alana düzenlenen bombalı saldırı sonucu yangın meydana geldi. Gece gerçekleştirilen saldırıda ölen ve yaralanan rapor edilmedi. Rusya Acil Durum Bakanlığı yetkilileri, saldırının ardından yangına 100 kişilik bir ekibin 20 araçla müdahale ettiğini ve yangının tamamen söndürüldüğünü belirtti. AA / Leon Klein - Güncel Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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