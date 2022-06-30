Son dakika haberi! Bolu'da 410 bin alabalık sel sularına karıştı Son dakika haberler... BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde etkili olan sağanak sonrası taşan Şimşirli Deresi nedeniyle 2 alabalık çiftliğinde bulunan yaklaşık 410 bin alabalık sel sularına karıştı. BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde etkili olan sağanak sonrası taşan Şimşirli Deresi nedeniyle 2 alabalık çiftliğinde bulunan yaklaşık 410 bin alabalık sel sularına karıştı. Mudurnu'ya bağlı Taşkesti beldesinde 4 gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanağın ardından önceki gün Şimşirli Deresi taştı. Dereye yakın bölgede bulunan Karaçomak ve Tekirler köyü arasındaki alanda, Metin ve Yusuf Sarıhan'a ait alabalık üretim çiftliklerini su bastı. 2 işletmede, aralarında yavru balıkların da bulunduğu yaklaşık 410 bin alabalık sel sularına karışarak kayboldu, işletmelerde hasar oluştu. '300 BİN YAVRUM TELEF OLDU' Kendi çiftliğindeki zararı anlatan Yusuf Sarıhan "Saat 03.30 - 04.00 arasında bu felaket başımıza geldi. Balıkları götürdü. Balıkların yüzde 80'i gitti. Biraz balık kaldı ama ne kadar bilmiyorum. 10 bin balık çıksa razıyım. 300 bin yavrum telef oldu. 2009 yılında da benzer felaket yaşamıştık. O zaman hiç balık kalmamıştı. O zamanlar gençtik, durumu toparlamıştık. Şu anda yaşlandık, işim daha zor. Bizi çok zora soktu. 750 bin TL civarında bir zararım var. 57 yaşındayım. Allah devletimizden razı olsun. Ellerinden geleni yapacaklarına eminim. Devlet bizim yanımızda oldu. Buraya komutan, kaymakam ve vali geldi." dedi. İşletmesini sürdürebilmek için geri ödemeli kredi talep eden Sarıhan, "Bizim zararımızın karşılanmasından ziyade, ben en azından bu işletmeyi devam ettirebilmem için geri ödemeli bir kredi yardımı istiyorum. Faizli ya da faizsiz nasıl uygun görürlerse. Geri ödemeli şekilde böyle bir kredi temin ederlerse sevinirim. Ben burada sele de kapılıyordum. Müdahale ettim ama kurtaramadım. Çok kötüydü. Devlet bizi burada yalnız bırakmadı. Devlet, şefkatini gösterdi. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu. Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Güncel Taşkesti Mudurnu Güncel Haberler Son Dakika

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