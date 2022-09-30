Son dakika haberi... Batı Şeria'da Filistinli çocuk Reyyan'ın ölümüne tepkiler
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Son dakika gündem haberine göre İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek hayatını kaybeden 7 yaşındaki Filistinli Reyyan Süleyman'ın ölümüne tepki gösteren bir grup Filistinli genç, Beytüllahim kentine bağlı Takua beldesinde İsrail güçleriyle çatıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinden kaçarken yüksekten düşerek hayatını kaybeden 7 yaşındaki Filistinli Reyyan Süleyman'ın ölümüne tepki gösteren bir grup Filistinli genç, Beytüllahim kentine bağlı Takua beldesinde İsrail güçleriyle çatıştı.
Kaynak: AA / Hisham K. K. Abu Shaqra - Güncel