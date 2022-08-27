Son dakika haberleri! Arnavutköy'de inşaata yıldırım düştü: 1 yaralı Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre ARNAVUTKÖY'de inşaata yıldırım düşmesi sonucu 1 işçi yaralandı. ARNAVUTKÖY'de inşaata yıldırım düşmesi sonucu 1 işçi yaralandı. Arnavutköy'deı bir inşaata dün akşam saatlerinde yıldırım düştü. Bu sırada inşaatta çalışan Ömer Kılıç yaralandı.Bir anda yere yığılan ve inşaattan düşme tehlikesi yaşayan Kılıç'ın yardımına arkadaşları koştu. Talihsiz genci inşaatın bulunduğu alanda indiren arkadaşları, genci toprağa gömerek üzerindeki elektriği atmasına yardımcı olmak istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiyi, ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürdü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kılıç, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine sevk edildi. Ömer Kılıç'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ömer Kılıç Güncel Haberler Son Dakika

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