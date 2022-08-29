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Bakan Özer: "Sorunlarla değil başarı hikâyelerinden sıkla bahsedildiği eğitim sistemini ortaya koyma ve ülkeye umut olma yolunda emin adımlarla...

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Bakan Özer'in konuşması Bakan Özer'in Erman Ilıcak'a teşekkür takdim edilmesi Protokolün açılış için sahneye gelmesi Erman Ilıcak'ın kurdele kesimi öncesi konuşması Bakan Özer'in kurdeleyi kesmesi Bakan Özer'in ayrılması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sincan Organize Sanayi...

Bakan Özer'in konuşması

Bakan Özer'in Erman Ilıcak'a teşekkür takdim edilmesi

Protokolün açılış için sahneye gelmesi

Erman Ilıcak'ın kurdele kesimi öncesi konuşması

Bakan Özer'in kurdeleyi kesmesi

Bakan Özer'in ayrılması ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde Erman Ilıcak Fen Lisesi Açılış Töreni'ne katıldı (3)

Kaynak: AA / Ahmet Alican Koç - Güncel

Erman Ilıcak Mahmut Özer Ziya Selçuk Sincan Güncel Haberler

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