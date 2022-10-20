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Soruşturma derinleşiyor! Patlama yaşanan maden ocağından toplanan 15 torba delil adliyeye getirildi

Güncel Haberler

Amasra'da meydana gelen ve 41 madencimizin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacıyla maden işletmesinde polis tarafından el konulan madenci baret feneri, çeşitli cihaz ve belgeler ekiplerce 15 delil torbasıyla Amasra Adliyesi'ne getirildi.

Geçtiğimiz cuma günü Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir maden ocağında patlama meydana gelmişti. Faciada 41 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

6 SAVCI, 7 BİLİRKİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Olayla ilgili Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, maden ocağı sahasındaki çalışma ve incelemeler devam ediyor. Bölgede maden, elektrik, jeoloji, jeofizik, makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti çalışma yürütüyor.

15 TORBA DELİL ADLİYEYE GETİRİLDİ

Öte yandan soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacıyla maden işletmesinde polis tarafından el konulan madenci baret feneri, çeşitli cihaz ve belgeler, ekiplerce 15 delil torbasıyla Amasra Adliyesi'ne getirildi.

Amasra'da patlama yaşanan maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Cumhuriyet Amasra Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Demir Acer :

torba valiz delil hic bir sey cikmaz; patronlari ve burokratlar aklanir boyle gelmis boyle gider

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MASARİ:

Bu çalışmalar gideni geri getirmez, önleyici faaliyetler arttırılmalı, denetim eksiklikleri giderilmeli, maliyet ise sorun kimse paradan kaçmamalı, o kurum bence para kazanıyor.

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