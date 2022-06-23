Son dakika haberi! Aksaray'da jandarma boğulma vakalarına karşı bilgilendirme toplantısı düzenledi

Aksaray İl jandarma Komutanlığı boğulma vakalarının önlenmesine yönelik "Su Hayattır Can Almasın" konulu bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Aksaray Kültür Merkezi'ndeki toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, kaymakamlar, köy muhtarları ve çok sayıda genç katıldı.

İl Jandarma Komutanlığında görevli Yarbay Fatih Yıldırmaz, kentte son 20 yılda 54 suda boğulma meydana geldiğini, toplam 62 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Boğularak yaşamını yitiren kişilerin yüzde 89'unun 40 yaş altı, yüzde 11'nin ise 40 yaş üstü olduğunu belirten Yıldırmaz, şunları kaydetti:

"Meydana gelen olaylarda vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 74'ü olay yeri nüfusuna kayıtlıdır. Bu veri bize vatandaşlarımızın kendisine en yakın göl, gölet ve barajlara girdiğini göstermektedir. Olaylar genellikle yaz aylarında yoğunlaşmakta olup, haziran, temmuz ve ağustosta en kritik aylardır. Söz konusu aylarda alınacak etkili önlemler olayların düşmesine ciddi katkı yapacaktır. Boğulma vakalarıyla ilgili köylerde eğitimlerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızı bilinçlendirebilmek adına cep telefonlarına mesajlar gönderiyoruz."