Son dakika haberi! Adana'da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı (2) Güncel Haberler Son dakika haberine göre YANGIN, 4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki plastik atık geri dönüşüm tesisinde saat 20.00'de çıkan yangın, ekiplerinin 4 saat çalışmasının ardından kontrol altına alındı. YANGIN, 4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI Adana'nın Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki plastik atık geri dönüşüm tesisinde saat 20.00'de çıkan yangın, ekiplerinin 4 saat çalışmasının ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı Seyhan Adana Güncel Haberler Son Dakika

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