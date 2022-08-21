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Son dakika haberi! Adana'da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı (2)

Son dakika haberi! Adana'da plastik atık geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı (2)

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Son dakika haberine göre YANGIN, 4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki plastik atık geri dönüşüm tesisinde saat 20.00'de çıkan yangın, ekiplerinin 4 saat çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

YANGIN, 4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki plastik atık geri dönüşüm tesisinde saat 20.00'de çıkan yangın, ekiplerinin 4 saat çalışmasının ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Güncel

Seyhan Adana Güncel Haberler Son Dakika

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