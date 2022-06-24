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Son dakika haberi... 3 yıl önce sakat ettiği husumetlisini öldüren şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Kadir Özen - Güncel
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Son dakika haberi... 3 yıl önce sakat ettiği husumetlisini öldüren şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi: İZMİR'de, 3 yıl önce pompalı tüfekle vurup, sakat ettiği, tekerlekli sandalyedeki husumetlisi Şahin Kılıç'ı (33) tabancayla öldüren Önder Erensayın (22), tutuklandı.

İZMİR'de, 3 yıl önce pompalı tüfekle vurup, sakat ettiği, tekerlekli sandalyedeki husumetlisi Şahin Kılıç'ı (33) tabancayla öldüren Önder Erensayın (22), tutuklandı.

Olay, önceki gün, Menemen ilçesi Zeytinlik Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uyuşturucu madde satışı nedeniyle husumet başlayan Şahin Kılıç ile Önder Erensayın karşılaştı. Erensayın, belinden çıkardığı tabancayla tekerlekli sandalyedeki Kılıç'a peş peşe ateş etti. Başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Kılıç, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahin Kılıç, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şahin Kılıç'ın 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten yaralama', 'uyuşturucu kullanmak', 'cinsel taciz', 'motosiklet hırsızlığı' suçlarından kaydının bulunduğu belirtildi.

Olay sonrası polis ekipleri, Önder Erensayın'ı saklandığı Gölcük Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında yakaladı. Kılıç ile Erensayın'ın, 2019'da uyuşturucu satışı nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı, birbirlerini pompalı tüfekle yaraladıkları ve bir süre cezaevinde yattıkları belirtildi.

3 yıl önce sakat ettiği Şahin Kılıç'ı bu kez öldüren Önder Erensayın, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Özen - Güncel

Şahin Kılıç Menemen Güncel Haberler Son Dakika

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