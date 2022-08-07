Son dakika haber | Zonguldak'ta komşusunun bıçakladığı kadın öldü, eşi yaralandı Son dakika haberlerine göre Zonguldak'ta komşusunun bıçakla yaraladığı kadın hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı. Zonguldak'ta komşusunun bıçakla yaraladığı kadın hayatını kaybetti, eşi hastaneye kaldırıldı. Devrek ilçesi Rüştü Onur Caddesi'nde Mert Serkan L. (24) ile komşuları Hacer A. (55) ile Aydın A. (58) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mert Serkan L, bıçakla Hacer ve Aydın A'yı yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Hacer A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavi altına alınan Aydın A'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen şüpheli, polis ekiplerince saklandığı adreste gözaltına alındı. Zanlının yakalanma esnasında baltayla polise mukavemette bulunduğu öğrenildi. Güncel AA / Fadime Yılmaz Elma Mert Serkan Zonguldak Aydın Güncel Haberler Son Dakika

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