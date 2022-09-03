Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Ünsal Ban Tutuklandı

Güncel Haberler

Son dakika haber! Ünsal Ban Tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Sedat Peker’in rüşvet ve yolsuzluk iddialarında ismi geçen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’yla boşanma aşamasında olan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, tutuklandı.

Sedat Peker'in rüşvet ve yolsuzluk iddialarında ismi geçen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'yla boşanma aşamasında olan eski Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban, tutuklandı.

Ünsal Ban, Sedat Peker'in AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'na ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış; savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etmiş, itirazı değerlendiren Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, tutuklamaya yönelik yakalama kararı vermişti. Karar sonrası gözaltına alınan Ban, Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Zehra Taşkesenlioğlu Sedat Peker Ünsal Ban Erzurum Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title