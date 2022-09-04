Son dakika haber | Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Ali Uzun yönetimindeki 06 DH 2077 plakalı kamyonet, Kale köyü yakınlarında Ender Şen idaresindeki 60 EP 454 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Hatice ve Çağla Şen ile Mustafa Yıldırım yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Erol Yıldız Ali Uzun Erbaa Tokat Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber | Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.