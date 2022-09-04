Son dakika haber | Tokat'ta kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Gelen son dakika haberlerine göre Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ali Uzun yönetimindeki 06 DH 2077 plakalı kamyonet, Kale köyü yakınlarında Ender Şen idaresindeki 60 EP 454 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Hatice ve Çağla Şen ile Mustafa Yıldırım yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel