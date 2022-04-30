Son dakika haber | TIBBİ ATIK YÜKLÜ KAMYONET HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 2 YARALI

İZMİT'te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tıbbi atık yüklü kamyonetin, halk otobüsüne çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.45 sıralarında Kozluk Mahallesi Seka Park viyadüğü üzerinde meydana geldi. Güray Çakır idaresindeki 41 PE 940 plakalı tıbbi atık yüklü kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu karşı yönden gelen Ali Ulusoy idaresindeki 41 KZ 286 plakalı halk otobüsüne çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan sürücüler Güray Çakır ve Ali Ulusoy'u olay yerinde yaptıkları ilk müdahalelerin ardından hastanelere götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel