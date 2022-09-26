Son dakika haber: Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi
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Edinilen son dakika haberine göre Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol'un fotoğrafı ANKARA - MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi.
Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol'un fotoğrafı ANKARA - MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/ Ypg'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA / Güncel