Son dakika haber: Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi Güncel Haberler Edinilen son dakika haberine göre Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol'un fotoğrafı ANKARA - MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi. Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol'un fotoğrafı ANKARA - MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/ Ypg'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi. Kaynak: AA / Güncel Mehmet Akyol YPG PKK Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.