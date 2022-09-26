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Son dakika haber: Terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi

Güncel Haberler

Edinilen son dakika haberine göre Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol'un fotoğrafı ANKARA - MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi.

Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol'un fotoğrafı ANKARA - MİT tarafından Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK/ Ypg'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Akyol YPG PKK Güncel Haberler Son Dakika

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