Son dakika haberi... Metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü - Haberler

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Son dakika haberi... Metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü

AA - Seyfullah Uzun - Güncel
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Bir son dakika haberine göre Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 katlı metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SULUOVA, AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 katlı metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenidoğan Mahallesi Bağ Sokak'ta bulunan İbrahim Karaca'ya ait metruk evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

Son dakika haberi... Metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberi... Metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü

Son dakika haberi... Metruk evde çıkan yangın, çevre binalara sıçramadan söndürüldü

AA / Seyfullah Uzun - Güncel

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