Son dakika haber: Su borusu patladı, metrelerce su fışkırdı... O anlar kamerada Son dakika gündem haberine göre Su borusu patladı, metrelerce su fışkırdı. Su boru Su patladı, metrelerce su fışkırdı... O anlar kamerada KOCAELİ Kocaeli'nin Derince ilçesinde patlayan borudaki su yaklaşık 10 metre yukarı fışkırdı. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Olay, Derince İbni Sina Mahallesi Meltem Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağın tam ortasında bulunan su borusu patladı. Patlama sebebiyle su yaklaşık 10 metre yüksekliğe kadar fışkırdı. Olayı gören çevredekiler durumu belediyeye bildirdi. Bölgeye gelen ekipler suyu kapatarak çalışma başlattı. Güncel İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören Kocaeli su Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber: Su borusu patladı, metrelerce su fışkırdı... O anlar kamerada - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.