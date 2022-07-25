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Son dakika haber... Söke'de çıkan orman yangını kısa sürede yayıldı (2)

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
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Son dakika haber... Söke'de çıkan orman yangını kısa sürede yayıldı (2)

Son dakika gelişmesine göre KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA Söke'de başlayan orman yangını tüm müdahalelere rağmen devam ediyor.

KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA

Söke'de başlayan orman yangını tüm müdahalelere rağmen devam ediyor. Rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayılan yangın bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi. Söke Kaymakamlığı'na vekalet eden Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel de bölgeye gelerek bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı. Kaymakam Yücel, "Söke ilçesi Argavlı ve Sazlı mahalleleri arasında yangın devam ediyor. Valiliğimiz, AFAD Koordinasyonu Başkanlığı'nda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de tüm imkanlarıyla belediye ekipleri ile müdahaleye devam etmekte. Şu an için can ve mal kaybı yok, tüm tedbirler alındı. Alanda tüm ekiplerimiz müdahaleye devam ediyor. Bölgede bulunan hayvan ağılları da tedbir amaçlı boşaltıldı" dedi.Alevlerin rüzgarın yön değiştirmesiyle yerleşim yerleri doğru ilerlemesi ise bölge halkını tedirgin etti. Yangın söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Burhan CEYHAN/AYDIN, -


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Söke Kaymakamlığı Sadettin Yücel Kuşadası Güncel Haberler Son Dakika

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