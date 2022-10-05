Son dakika haber | Hafif ticari araç şarampole devrildi 3 kişi öldü
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Son dakika haberleri: Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Durmuş Canpolat (72) idaresindeki 58 HE 486 plakalı hafif ticari araç, eski Akçakışla yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Canpolat ile araçtaki Zeynep Canpolat (56) ve Ayşe Esen (78) yaşamını yitirdi.
İncelemelerin ardından cenazeler, otopsi yapılmak üzere Şarkışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Kemal Erdoğmuş - Güncel