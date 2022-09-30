Son dakika haber! Savaşın vurduğu kasaba Staryi Saltiv'de halk zor şartlar altında yaşamlarını sürdürüyor Güncel Haberler Son dakika haberi: Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkiv bölgesine bağlı Staryi Saltiv kasabası, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle adeta harabeye dönmüş durumda. Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkiv bölgesine bağlı Staryi Saltiv kasabası, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle adeta harabeye dönmüş durumda. Köyün ana hattında bulunan köprünün çatışmalar nedeniyle yıkılması sonucu kasabada kalanlar, teknelerle hareket etmek zorunda kalıyor. Kasaba sakinleri temel hizmetlerden yoksun bir şekilde zor şartlar altında hayatlarını sürdürüyor. Güncel Kaynak: AA / Tahaiev Kostiantyn Ukrayna Harkiv Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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