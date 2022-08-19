Son dakika haber: Samsun'da 3 kardeş, drenaj kuyusunda metan gazından zehirlenip öldü

Son dakika habere göre SAMSUN'da sulama göletinin vanasını açmak için indiği drenaj kuyusunda metan gazından zehirlenen Enes Turan (24) ile onu kurtarmak isteyen ağabeyleri Osman (40) ve Sadi (39) Turan yaşamını yitirdi.

SAMSUN'da sulama göletinin vanasını açmak için indiği drenaj kuyusunda metan gazından zehirlenen Enes Turan (24) ile onu kurtarmak isteyen ağabeyleri Osman (40) ve Sadi (39) Turan yaşamını yitirdi. Gazdan etkilenen 2 itfaiye eri ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Vezirköprü ilçesi Adatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Enes Turan, sulama göletinin vanasını açmak için drenaj kuyusuna girdi. Kuyudan çıkmayan Enes'ten cevap alamayan ağabeyleri Osman ve Sadi Turan de kuyuya indi. Ancak kardeşler geri çıkmadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.