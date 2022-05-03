Son dakika haber! Otomobil, üst geçidin duvarına çarptı: 2 ölü, 4 yaralı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Otomobil, üst geçidin duvarına çarptı: 2 ölü, 4 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Eraydın Aytekin - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Otomobil, üst geçidin duvarına çarptı: 2 ölü, 4 yaralı (2)

Son dakika gündem haberi... HASTANEDE KURTARILAMADISivas'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan Keziban Günal, kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SİVAS (DHA) - HASTANEDE KURTARILAMADI

Sivas'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan Keziban Günal, kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin sayısı, 2'ye yükseldi. Serkan Güller ile Esra, Elif ve Erva Çiçek'in tedavileri ise sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Güncel

Numune Hastanesi, Sivas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title