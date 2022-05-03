Son dakika haber! Otomobil, üst geçidin duvarına çarptı: 2 ölü, 4 yaralı (2)

SİVAS (DHA) - HASTANEDE KURTARILAMADI

Sivas'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan Keziban Günal, kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin sayısı, 2'ye yükseldi. Serkan Güller ile Esra, Elif ve Erva Çiçek'in tedavileri ise sürüyor.