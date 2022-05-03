Son dakika haber! Otomobil, üst geçidin duvarına çarptı: 2 ölü, 4 yaralı (2)
Demirören Haber Ajansı - Eraydın Aytekin - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika gündem haberi... HASTANEDE KURTARILAMADISivas'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan Keziban Günal, kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SİVAS (DHA) - HASTANEDE KURTARILAMADI
Sivas'ta meydana gelen kazada ağır yaralanan Keziban Günal, kaldırıldığı Numune Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin sayısı, 2'ye yükseldi. Serkan Güller ile Esra, Elif ve Erva Çiçek'in tedavileri ise sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Güncel