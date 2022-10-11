Müzisyen Şener cinayetinde tutuklu sanık için akıl sağlığı raporu istendi

İzmir'in Buca ilçesinde, eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan 42 yaşındaki Şener Esen'in öldürülmesiyle ilgili davada 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkemeye heyeti, tutuklu sanık Mehmet Ateş'in (25) akıl hastalığının bulunup bulunmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevkinin sağlanmasına karar verdi.

Yiğitler Mahallesinde 4 Şubat günü saat 03.00 sıralarında silah seslerini duyan mahalleli, dışarı çıktığında, müzisyen Şener Esen'i kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Esen, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Şener Esen'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi. Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisinin, Mehmet Ateş olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Ateş, emniyette suçunu itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KIZ ARKADAŞIMI RAHATSIZ EDİYORDU"

Mehmet Ateş hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede Ateş'in ağabeyi Ö.A. (31) hakkında 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' ve S.Ç. (34) hakkında da 'suçluyu kayırma' suçlarından ceza istendi. İddianame, İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın ilk duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Ateş, kız arkadaşı M.B.'yi rahatsız ettiği gerekçesiyle Esen'i öldürdüğünü söyledi.

CEZAİ EHLİYETİ TESPİT EDİLSİN TALEBİ

Sanıkların yargılanmasına bugün İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Ateş'in yanı sıra taraf avukatları da katıldı. İlk olarak söz verilen sanık Ateş, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin cezai ehliyetinin tespiti konusunda Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkinin sağlanması ve tahliyesine karar verilmesi talebinde bulundu.

İSTANBUL ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLECEK

Esen'in avukatı Hasan Hüseyin Toros da "Sanık Mehmet Ateş'in akli dengesi yerindedir. Sanık müdafilerinin taleplerinin reddine karar verilmesini talep ediyorum" diye konuştu. Beyanların ardından heyet, ara kararını açıkladı. Ateş'in tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, sanığın olaydan önce psikolojik tedavi görüp görmediğinin belirlenmesi için Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına, sanığın akıl hastalığının bulunup bulunmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevkinin sağlanmasına karar vererek, duruşmayı 31 Ocak 2023'e erteledi.