Bakan Akar: "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir.
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Bakan Akar: "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir.
Bakan Akar: "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığının kullanımında, Milli Savunma Üniversitesinde eğitim gören askeri öğrencilerimize hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel