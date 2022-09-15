Bakan Akar: "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Güncel Haberler Bakan Akar: "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Bakan Akar: "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığının kullanımında, Milli Savunma Üniversitesinde eğitim gören askeri öğrencilerimize hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Kuleli Askeri Lisesi Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Akar: 'Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. - Haberler

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