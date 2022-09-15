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Bakan Akar: "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir.

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Bakan Akar: 'Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir.

Bakan Akar: "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir.

Bakan Akar: "Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışıdır, böyle bir şey söz konusu değildir. Kuleli Askeri Lisesi binası Milli Savunma Bakanlığının kullanımında, Milli Savunma Üniversitesinde eğitim gören askeri öğrencilerimize hizmet vermektedir ve vermeye devam edecektir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kuleli Askeri Lisesi Politika Güncel Haberler

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