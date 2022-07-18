Son dakika haber... Malatya'da yaralı sincap ve kulaklı orman baykuşu yavrusu tedaviye alındı - Haberler

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Son dakika haber... Malatya'da yaralı sincap ve kulaklı orman baykuşu yavrusu tedaviye alındı

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Son dakika haber... Malatya'da yaralı sincap ve kulaklı orman baykuşu yavrusu tedaviye alındı

Son dakika haberine göre Malatya'da vatandaşlarca yaralı halde bulunan sincap ve kulaklı orman baykuşu yavrusu tedavi altına alındı.

Malatya'da vatandaşlarca yaralı halde bulunan sincap ve kulaklı orman baykuşu yavrusu tedavi altına alındı.

Orduzu Mahallesi Pınarbaşı mevkisinde, yaralı sincap ve kulaklı orman baykuşu yavrusunu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, yaralı sincap ile kulaklı orman baykuşuna ilk müdahaleyi yaptı.

Koruma altına alınan hayvanlar, tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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