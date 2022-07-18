Son dakika haber... Malatya'da yaralı sincap ve kulaklı orman baykuşu yavrusu tedaviye alındı Son dakika haberine göre Malatya'da vatandaşlarca yaralı halde bulunan sincap ve kulaklı orman baykuşu yavrusu tedavi altına alındı. Malatya'da vatandaşlarca yaralı halde bulunan sincap ve kulaklı orman baykuşu yavrusu tedavi altına alındı. Orduzu Mahallesi Pınarbaşı mevkisinde, yaralı sincap ve kulaklı orman baykuşu yavrusunu fark eden vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler, yaralı sincap ile kulaklı orman baykuşuna ilk müdahaleyi yaptı. Koruma altına alınan hayvanlar, tedavilerinin ardından doğaya salınacak. AA / Volkan Kaşik - Güncel Doğa Koruma ve Milli Parklar Malatya Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Malatya'da yaralı sincap ve kulaklı orman baykuşu yavrusu tedaviye alındı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.