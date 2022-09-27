Son dakika haber | Malatya'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Son dakika gündem haberi: Malatya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Malatya Elazığ kara yolu Kale ilçesi Kıyıcak Mahallesi mevkiinde E.A. (43) idaresindeki 23 KE 034 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarparak devrildi.
Kazada, yaralanan E.A, F.A, ve A.A, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel