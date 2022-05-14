Son dakika haber! Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika haber! Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Yeter Erdine - Güncel
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Son dakika haber! Malatya'da hafif ticari araç devrildi, 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2'si bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 2'si bebek 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Şehmus Er (29) idaresindeki 14 ABM 330 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Elazığ kara yolu Kale ilçesi Darıpınar Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin sıkıştıkları araçtan çıkardığı sürücü ile bir yaşındaki Enbiya Er ve Zeynep Tuaç yaşamını yitirdi.

Erdal (39) ve Melekşah Tuaç (38) ile Günay Er (20), ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Erdal Tuaç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Yeter Erdine - Güncel

İtfaiye, Tragger, Malatya, Güncel, Haberler

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