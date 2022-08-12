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Son dakika haber! Malatya'da bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

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Son dakika haber! Malatya'da bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı

Bir son dakika haberine göre Malatya'da akraba 3 kişi arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Malatya'da akraba 3 kişi arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Atatürk Caddesi'nde C.B. (27) ile kayınbiraderleri B.D. (25) ve M.D. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla yaralanan C.B, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan kavga anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Yeter Erdine - Güncel

Atatürk Caddesi Malatya kavga Güncel Haberler Son Dakika

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