Son dakika haber | Kuyuda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düşen işçi hayatını kaybetti Gelen son dakika haberine göre MUĞLA'da kuyuda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düşen Turgut Özdemir (52), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. MUĞLA'da kuyuda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düşen Turgut Özdemir (52), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay, bugün akşam saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesinin Düğerek Mahallesi'nin Sece mevkisinde meydana geldi. Turgut Özdemir, başka birisine ait bahçede bulunan kuyuda temizlik yaparken üzerine çamur kazanı düştü. İş arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerince halat yardımıyla çıkarılan Turgut Özdemir, sağlık ekipleri tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Güncel Turgut Özdemir İtfaiye Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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