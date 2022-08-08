Son dakika haber | Küba'da ham petrol depolama tesislerindeki yangın söndürülemedi Edinilen son dakika gelişmesine göre Yükselen dumanlar Küba'daki tanker üssünde meydana gelen ve 1 kişinin ölüp, 121 kişinin de yaralandığı patlama sonrası çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı. Yükselen dumanlar Küba'daki tanker üssünde meydana gelen ve 1 kişinin ölüp, 121 kişinin de yaralandığı patlama sonrası çıkan yangın hala kontrol altına alınamadı. Hastanelerde tedavileri devam eden yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu, bölgeden 2 binin kişinin de tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı. Güncel AA / Yander Zamora Küba Güncel Haberler Son Dakika

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