Son dakika haber | Konya'da kaldırımda yürüyen kişinin telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi: Konya'nın Selçuklu ilçesinde kaldırımda yürüyen kişinin telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı. Konya'nın Selçuklu ilçesinde kaldırımda yürüyen kişinin telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kaldırımda yürüyen bir kişinin yanına yaklaşan zanlı, cep telefonunu alıp kaçtı. Telefonu gasbedilen kişinin olayı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde kapkaç şüphelisinin 5 suç kaydı olan Oktay Ü. (21) olduğu tespit edildi. Kısa sürede yakalanan Oktay Ü, ilk ifadesinde kapkaç olayını kendisinin gerçekleştirdiğini ve çaldığı cep telefonunu bir telefon dükkanına sattığını itiraf etti. Oktay Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, çalıntı cep telefonunu satın alan iş yeri sahibi M.D. hakkında işlem başlatıldı. Polis ekiplerince el konulan cep telefonu sahibine teslim edildi. Güncel Kaynak: AA / Melike Keskin Cep Telefonu Selçuklu Konya Güncel Haberler Son Dakika

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