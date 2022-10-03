Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Konya'da kaldırımda yürüyen kişinin telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Son dakika haber | Konya'da kaldırımda yürüyen kişinin telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Konya'nın Selçuklu ilçesinde kaldırımda yürüyen kişinin telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde kaldırımda yürüyen kişinin telefonunu gasbeden zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi'nde dün akşam saatlerinde kaldırımda yürüyen bir kişinin yanına yaklaşan zanlı, cep telefonunu alıp kaçtı.

Telefonu gasbedilen kişinin olayı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine bildirmesi üzerine ekipler, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde kapkaç şüphelisinin 5 suç kaydı olan Oktay Ü. (21) olduğu tespit edildi.

Kısa sürede yakalanan Oktay Ü, ilk ifadesinde kapkaç olayını kendisinin gerçekleştirdiğini ve çaldığı cep telefonunu bir telefon dükkanına sattığını itiraf etti.

Oktay Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, çalıntı cep telefonunu satın alan iş yeri sahibi M.D. hakkında işlem başlatıldı.

Polis ekiplerince el konulan cep telefonu sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel

Cep Telefonu Selçuklu Konya Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title