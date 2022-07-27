Son dakika haber | Kocaeli'deki bir limanda forklift ile yük arasında sıkışan işçi öldü Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde özel bir şirkete ait liman işletmesinde forklift ile yük arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde özel bir şirkete ait liman işletmesinde forklift ile yük arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti. Diliskelesi Mahallesi'nde bulunan özel bir yükleme ve boşaltma limanındaki iskelede yükleme sırasında forklift ile yük arasında kalan işçi Mehmet D. (55) sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet D'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Mehmet D'nin cenazesi Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Güncel AA / Ekrem Sıtkı Meral Dilovası Kocaeli Güncel Haberler Son Dakika

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