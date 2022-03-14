Son dakika haber: Kocaeli'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili cinayet zanlısı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Kocaeli'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili cinayet zanlısı tutuklandı

AA - Şahin Oktay - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Kocaeli'de bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili cinayet zanlısı tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı tutuklandı.

KARAMÜRSEL, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgayla ilgili adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen R.Ş'nin savcılık sorgusu tamamlandı.

Şüpheli R.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde dün çıkan kavgada R.Ş. (32) tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan İ.A. (24), sağlık ekiplerince kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan R.Ş, polise teslim olmuştu.

AA / Şahin Oktay - Güncel

Kocaeli Adliyesi, Karamürsel, Cinayet, Kocaeli, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title