Son dakika haber: Kars Çayı'nda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: Kars Çayı'nda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

AA - İsmail Kaplan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber: Kars Çayı'nda mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Son dakika gündem haberi: Kars Çayı'ndaki taş üzerinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kars Çayı'ndaki taş üzerinde mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kars Kalesi eteklerinde bulunan çayın geçtiği taş köprüyü kullanan vatandaşlar, bir köpeğin mahsur kaldığını görünce itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, köprünün yakınlarında bir taşın üzerine düşen köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Suya giren itfaiye personeli, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.

AA / İsmail Kaplan - Güncel

Kars Çayı İtfaiye Kars Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title