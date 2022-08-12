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Son dakika haber: İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Son dakika haber: İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kaynaklar Mahallesi'ndeki Gökdere mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 3 uçak, 22 arazöz ve 3 dozer yangın bölgesine sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

AA / Zeynep Çelikkol - Güncel

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