Son dakika haber: İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kaynaklar Mahallesi'ndeki Gökdere mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 helikopter, 3 uçak, 22 arazöz ve 3 dozer yangın bölgesine sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Güncel AA / Zeynep Çelikkol İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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