Son dakika haber! İzmir'de makilik yangını (1) - Haberler

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Son dakika haber! İzmir'de makilik yangını (1)

Demirören Haber Ajansı - Davut Can - Güncel
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Son dakika haber! İzmir'de makilik yangını (1)

Son dakika gündem haberi... İZMİR'in Buca ilçesindeki makilikte yangın çıkarken, söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

İZMİR'in Buca ilçesindeki makilikte yangın çıkarken, söndürülmesi için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Buca'nın Seyirtepe mevkisindeki makilikte, saat 12.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye 2 söndürme uçağı, 3 helikopter ve 20 arazöz ile ekipler sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Davut Can - Güncel

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