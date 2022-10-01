Son dakika haber: İtalya'da İranlı Mahsa Emini'nin ölümü protesto edildi Güncel Haberler Son dakika haberine göre İtalya'nın ikinci büyük kenti Milano'nun ünlü Scala meydanında toplanan çok sayıda kişi, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümünü protesto etti. İtalya'nın ikinci büyük kenti Milano'nun ünlü Scala meydanında toplanan çok sayıda kişi, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümünü protesto etti. Güncel Kaynak: AA / Michele Novaga Mahsa Emini Milano İtalya Güncel Haberler Son Dakika

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