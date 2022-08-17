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Son dakika haber: İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER

Son dakika haber: İSTANBUL-İSTİKLAL CADDESİ'NDE TEKME TOKAT KAVGA ETTİLER

Güncel Haberler

Gelen son dakika haberine göre İSTİKLAL Caddesi'nde iki grup arasında kavga çıktı.

İSTİKLAL Caddesi'nde iki grup arasında kavga çıktı. Gruptakilerin tekme tokat birbirine saldırdığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde pazar günü gece saatlerinde aralarında kadınlarında bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Gruptakiler aralarına aldıkları iki kişiyi yumruk ve tekmelerle uzun süre darbederek yere düşürdü. Araya girenlerin yardımıyla kavga edenler olay yerinden uzaklaştırıldı.

O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavga eden gruptakilerden bazılarının yere düştüğü görülüyor. Yerde de bir süre darbedilen kişilere arkadaşları yardım ediyor. Kavga araya girenlerin yardımıyla son buluyor.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstiklal Caddesi İstanbul Beyoğlu kavga Güncel Haberler Son Dakika

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