Son dakika... Kafede çıkan yangın hasara yol açtı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Numune Evler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir kafenin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Kafede hasar oluştu.