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Son dakika... Kafede çıkan yangın hasara yol açtı

AA - Mustafa Özer - Güncel
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Son dakika haberler... Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kafede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Numune Evler Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki bir kafenin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Kafede hasar oluştu.

Son dakika... Kafede çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika... Kafede çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika... Kafede çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika... Kafede çıkan yangın hasara yol açtı

AA / Mustafa Özer - Güncel

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