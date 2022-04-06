Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü
AA - Mustafa Özer - Güncel
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Topaktaş Yaylası mevkisinde, ormanlık alandan dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangında, yaklaşık 1 dönüm ormanlık alan zarar gördü.