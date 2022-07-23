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Son dakika haber | Hasta taşıyan ambulans refüje çıktı, 1 kişi öldü, 3 sağlıkçı yaralandı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Son dakika haber | Hasta taşıyan ambulans refüje çıktı, 1 kişi öldü, 3 sağlıkçı yaralandı

Son dakika haberleri: Tokat'ın Reşadiye ilçesinde hasta taşıyan ambulansın refüje çıkması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 sağlıkçı yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde hasta taşıyan ambulansın refüje çıkması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 sağlıkçı yaralandı.

Kürşat Şahin (24) idaresindeki 60 ACD 697 plakalı hasta taşıyan ambulans, Reşadiye-Niksar D-100 kara yolu sanayi sitesi kavşağında refüje çıktı.

Hasta Hanife Yılmaz (67) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ambulans sürücüsü ile sağlık çalışanları Veli Şimşek (24) ve Burak Tez (24) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Reşadiye Tokat Güncel Haberler Son Dakika

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